Коган рассказал о проблемах ФФККР из-за перехода Косторной от Тутберидзе к Плющенко

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Коган рассказал о проблемах ФФККР из-за перехода Косторной от Тутберидзе к Плющенко
  • РИА Новости

По словам функционера, он не понимает, что мешало спортсменке объявить о принятом решении во время трансферного окна.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — сказал Коган в интервью RT.

Он также добавил, что вопрос перехода Косторной будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ФФККР в сентябре.

«Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — подчеркнул Коган.

Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях о программах Косторной.

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