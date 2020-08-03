Коган рассказал о проблемах ФФККР из-за перехода Косторной от Тутберидзе к Плющенко
- РИА Новости
По словам функционера, он не понимает, что мешало спортсменке объявить о принятом решении во время трансферного окна.
«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — сказал Коган в интервью RT.
Он также добавил, что вопрос перехода Косторной будет рассмотрен на ближайшем исполкоме ФФККР в сентябре.
«Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — подчеркнул Коган.
Ранее сообщалось, что Ирина Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях о программах Косторной.