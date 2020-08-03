Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях о программах Косторной

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Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о критике Евгением Плющенко программ Алёны Косторной, поставленных в группе Этери Тутберидзе.
Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях о программах Косторной
  • РИА Новости

«Я ни минуты не сомневаюсь в том, что Косторная — настоящий профессионал. И к этому уровню её подвела Этери Тутберидзе. Ещё некоторое время Алёна будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдёт потом, посмотрим. Критиковать всегда проще, нежели делать что-то самому. В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира. Этери Георгиевна в силу старшего возраста и более профессионального подхода так себя не ведёт», — приводит слова Слуцкой Team Russia.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Плющенко заявил, что Косторная решила кардинально поменять команду.

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