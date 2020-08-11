Подарок Ягудину от Кроу, любимая шутка Тарасовой и новый «Ледниковый период»: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова поднялась на самую высокую смотровую площадку Европы, а Евгения Медведева посетовала на несостоявшееся путешествие мечты. Елизавета Туктамышева назвала вид спорта, которым бы могла заняться вместо фигурного катания, а Максим Ковтун рассказал о многолетнем увлечении. Аделина Сотникова открыла свою школу, а Алексей Ягудин поделился любимой шуткой Татьяны Тарасовой. Что происходит в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Хитрость Плющенко и ценный подарок Валиевой

В качестве основной причины ухода как Александры Трусовой, так и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе назывался недостаток внимания со стороны тренеров, в чьих группах собралось слишком много сильных фигуристок. В академии Евгения Плющенко же, по информации СМИ, расписание чемпионки и бронзовой медалистки чемпионата Европы-2020 составлено таким образом, что они выходят на каток в разное время.

После длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, многие спортсмены жаловались, что им было тяжело возвращаться к привычному графику, вспоминать элементы. Однако у Трусовой подобных проблем не возникло.

«Естественно, очень скучала по льду. Попыталась заменить коньки роликами и даже прыгнула на них одинарный аксель. Но ощущения, которые испытываешь на катке, нельзя ничем заменить. Если честно, сейчас, во время предсезонной подготовки, я не чувствую дискомфорта. Кажется, просто вернулась из отпуска», — цитирует Трусову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Двукратная чемпионка мира среди юниоров живёт не только тренировками. Недавно она посетила самую высокую смотровую площадку в Европе, расположенную на небоскрёбе «Москва-Сити».

Кроме того, на днях фигуристку ожидала приятная встреча. Небольшая группа болельщиков устроила ей сюрприз, дождавшись после занятий. Они подарили ей внушительный букет цветов и связку воздушных шариков.

«Каждая встреча с вами — для меня маленький праздник!» — написала Трусова.

Порадовали поклонники и 14-летнюю Камилу Валиеву. Фанаты подарили ей ноутбук фирмы Apple.

Самоирония Туктамышевой и несбывшаяся мечта Медведевой

Алина Загитова рассказала о полученной в мае, в день её 18-летия, телеграмме от президента РФ Владимира Путина.

«Самым запоминающимся событием в данный период стало то, что мы наконец смогли все вместе справить дни рождения родителей... Отметить все даты вместе нам не удавалось уже много-много лет. А сейчас каждый смог получить внимание и заботу близких, было весело и душевно. И ещё мне было очень приятно, что в день своего 18-летия я получила телеграмму с поздравлением от президента страны», — рассказала Загитова в интервью изданию «Мир фигурного катания».

Тем временем Евгения Медведева рассказала о своей мечте. Как и у многих по всему миру, у неё в нынешнем году не реализовалось множество планов. Например, поездка с друзьями в Италию, которую она намечала на межсезонье. Спортсменка даже выделила для себя несколько мест, которые хотела посетить. Среди них — река Лао, озеро Гарда, национальный парк Монти-Сибиллини и горнолыжный курорт Курмайор.

«Я давно хочу поехать в Италию. Мои друзья мечтают покорять горные вершины, а я — дышать морским воздухом. Была там всего один раз на ледовом шоу. Давно. Толком не успела ничего увидеть», — посетовала Медведева.

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Между тем чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева ответила в Instagram на один из самых популярных вопросов поклонников: какое бы занятие выбрала, если бы не фигурное катание.

«Я думаю, или теннис (но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная), или баскетбол. Мне нравится азарт и коллективность этой игры. Может, я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см. Идеально для подбора на уровне колен», — пошутила Туктамышева.

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы Максим Ковтун, который после ухода из спорта начал карьеру рэп-исполнителя, на днях поделился фрагментом новой песни, а также рассказал об увлечении, ставшем для него «любовью навсегда».

«Спортбайки вообще не нравятся — ни как едут, ни как выглядят. Помню, мототема меня вообще не интересовала, но как-то раз дали катануть на чоппере... Тронулся — и всё», — поделился Ковтун.

Школа Сотниковой и первые травмы Тодоренко

Аделина Сотникова завершила профессиональную карьеру в начале марта, а спустя пять месяцев открыла свою школу фигурного катания, которая будет базироваться в московском ледовом комплексе «Морозово». Трижды в неделю мастер-классы в ней будет проводить олимпийский чемпион Сочи-2014 Фёдор Климов.

По словам экс-фигуристки, ей понадобилось больше года, чтобы решиться на запуск столь большого проекта.

«А в последнее время внутренний настрой и события стали складываться так, что я почувствовала — время пришло, пора! А теперь хочу дать шанс другим детям, увидеть что-то в них, показать возможности, помочь раскрыться, выйти на результат. Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания», — цитирует Сотникову Sport24.

Ещё одна чемпионка Сочи, Елена Ильиных, решила помочь Плющенко и пополнила тренерский состав его академии. Пока неизвестно, в чём будут заключаться её обязанности и будет ли она работать непосредственно с Трусовой и Косторной, но сам специалист признался, что рад такому сотрудничеству.

Нередко между наставниками и учениками складываются самые близкие отношения, которые им удаётся пронести сквозь года. Один из ярчайших примеров — Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин, до сих пор с теплотой отзывающиеся друг о друге. Недавно олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 пересказал любимую шутку тренера.

«Алёшенька, сынок, ты устал, что ли? Иди на ручки, я тебя покачаю», — написал Ягудин.

Одной из самых известных произвольных программ экс-фигуриста является «Гладиатор». Музыкой к ней служил саундтрек из одноимённого фильма, главную роль в котором исполнил Рассел Кроу. По признанию Ягудина, сезон-2000/01 был худшим в его карьере, но скрасил его памятный подарок — фотография с автографом популярного актёра.

Между тем сезон-2020/21 постепенно приобретает чёткие очертания. Уже известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение провести взрослый Гран-при в ранее утверждённые сроки. Теперь же в организации определились и с другими турнирами. Так, чемпионат Европы пройдёт с 25 по 31 января в Загребе, а первенство планеты — с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Тем временем Первый канал анонсировал выход нового сезона шоу «Ледниковый период», в рамках которого актёры, певцы и ведущие встают в пары с профессиональными фигуристами.

Экс-ведущей «Орла и решки» Регине Тодоренко в качестве партнёра достался Роман Костомаров, её супругу, певцу Владу Топалову — Ильиных. Своё участие в проекте также подтвердили Татьяна Волосожар и Екатерина Боброва. По традиции жюри возглавит Тарасова, а постановщиком шоу станет Илья Авербух.