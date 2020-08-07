Туктамышева рассказала, каким спортом могла бы заниматься, если бы не фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, какими видами спорта могла бы заниматься, если бы не сделала выбор в пользу фигурного катания.

«Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или лёгкая атлетика, или фигурное катание... Или театральный кружок. Если задуматься, какой спорт я бы ещё выбрала?» — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

По словам фигуристки, она могла бы заниматься теннисом или баскетболом, но в каждом из данных видов спорта могла бы испытывать проблемы. По её словам, для тенниса у неё не так хороши руки, а для баскетбола она не вышла ростом (157 см).

Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года, а также победительницей первенства Европы 2015 года и бронзовой медалисткой 2013 года.

Ранее Туктамышева поделилась эмоциями в связи с решением Международного союза конькобежцев разрешить проведение серии Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21.