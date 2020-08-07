Туктамышева рассказала, каким спортом могла бы заниматься, если бы не фигурное катание

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, какими видами спорта могла бы заниматься, если бы не сделала выбор в пользу фигурного катания.
Туктамышева рассказала, каким спортом могла бы заниматься, если бы не фигурное катание
  • РИА Новости

«Я родилась в Глазове, и там у нас не было особого выбора. Или лёгкая атлетика, или фигурное катание... Или театральный кружок. Если задуматься, какой спорт я бы ещё выбрала?» — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

По словам фигуристки, она могла бы заниматься теннисом или баскетболом, но в каждом из данных видов спорта могла бы испытывать проблемы. По её словам, для тенниса у неё не так хороши руки, а для баскетбола она не вышла ростом (157 см).

Туктамышева является чемпионкой мира по фигурному катанию 2015 года, а также победительницей первенства Европы 2015 года и бронзовой медалисткой 2013 года.

Ранее Туктамышева поделилась эмоциями в связи с решением Международного союза конькобежцев разрешить проведение серии Гран-при среди взрослых в сезоне-2020/21. 

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