Сотникова открыла школу фигурного катания в Москве

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова открыла собственную школу в Москве.
Сотникова открыла школу фигурного катания в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. Школа называется Sotka School и располагается в ледовом комплексе «Морозово». Согласно имеющимся планам, сама Сотникова будет вести две группы, ещё одну — известный фигурист Фёдор Климов.

«Я хочу дать шанс другим детям, увидеть что-то в них, показать возможности, помочь раскрыться, выйти на результат. Хочу объяснить, во что превращаются 100% труда, усилий, желания. Мы не зря Sotka School: помимо того что Сотка — моё детское прозвище, наша задача — дать детям 100 возможностей из 100, научить идти к цели со стопроцентной отдачей», — заявила Сотникова.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, каким спортом могла бы заниматься, если бы не фигурное катание.

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