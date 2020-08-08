Олимпийская чемпионка Ильиных стала тренером в академии Плющенко

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о пополнении в числе тренеров своей академии.
Олимпийская чемпионка Ильиных стала тренером в академии Плющенко
  • РИА Новости

«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже начала работу олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб», — написал Плющенко в Instagram.

На Олимпиаде-2014 Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым взяла золото командных соревнований. Затем дуэт распался, Ильиных стала кататься с Русланом Жиганшиным, с которым выступала до середины сезона-2016/17.

Вместе с Юлией Липницкой экс-фигуристка проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных — Липницкой».

Ранее Плющенко поделился мнением о работе Тутберидзе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить