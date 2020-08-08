Олимпийская чемпионка Ильиных стала тренером в академии Плющенко
- РИА Новости
«Я очень рад, что к моей команде присоединилась и уже начала работу олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Добро пожаловать в наш клуб», — написал Плющенко в Instagram.
На Олимпиаде-2014 Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым взяла золото командных соревнований. Затем дуэт распался, Ильиных стала кататься с Русланом Жиганшиным, с которым выступала до середины сезона-2016/17.
Вместе с Юлией Липницкой экс-фигуристка проводила мастер-классы в рамках проекта «Академия чемпионов Ильиных — Липницкой».
Ранее Плющенко поделился мнением о работе Тутберидзе.