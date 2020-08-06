Плющенко поделился мнением о работе Тутберидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что команда известного специалиста Этери Тутберидзе стала слабее после ухода тренера Сергея Розанова.
Плющенко поделился мнением о работе Тутберидзе
  • Reuters

«У Этери Тутберидзе очень хорошо налаженный процесс и действительно сильная команда. Особенно сильной она была, когда в ней был Сергей Розанов, тренер, который многим поставил четверные прыжки. Я рад, что он принял решение перейти в мою команду», — цитирует Плющенко «РБК Спорт».

Помимо тренера Сергея Розанова, из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Киселёв заявил, что Россия просто выпихивает Тутберидзе в США.

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