Плющенко поделился мнением о работе Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что команда известного специалиста Этери Тутберидзе стала слабее после ухода тренера Сергея Розанова.

«У Этери Тутберидзе очень хорошо налаженный процесс и действительно сильная команда. Особенно сильной она была, когда в ней был Сергей Розанов, тренер, который многим поставил четверные прыжки. Я рад, что он принял решение перейти в мою команду», — цитирует Плющенко «РБК Спорт».

Помимо тренера Сергея Розанова, из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее Киселёв заявил, что Россия просто выпихивает Тутберидзе в США.