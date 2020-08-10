В ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Алёна Косторная ещё не подала заявление о переходе из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
В ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко
  • РИА Новости

«Документы от члена сборной России Алёны Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую ещё не поступали», — приводит слова Когана ТАСС.

О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. Косторная уже приступила к занятиям с новым тренером.

Ранее сообщалось, что Плющенко намерен обратиться в Минспорт за разрешением на переход Косторной.

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