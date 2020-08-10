В ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко
- РИА Новости
«Документы от члена сборной России Алёны Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую ещё не поступали», — приводит слова Когана ТАСС.
О переходе 16-летней спортсменки из группы Тутберидзе в академию Плющенко стало известно 31 июля. Косторная уже приступила к занятиям с новым тренером.
Ранее сообщалось, что Плющенко намерен обратиться в Минспорт за разрешением на переход Косторной.