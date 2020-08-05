Плющенко намерен обратиться в Минспорт за разрешением на переход Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что вопрос относительно перехода фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в его академию будет обсуждаться с Министерством спорта России.

«Алёна приступила к тренировочному процессу, катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то что трансферное окно уже закрыто, мы рассчитываем осуществить переход. Я хочу переговорить с Министерством спорта и с министром, чтобы Алёне разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, то будет здорово. Всё-таки Алёна — чемпионка Европы», — цитирует Плющенко «РБК-Спорт».

16-летняя Косторная в июле перешла в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне фигуристка стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при.

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