Фигуристка Попова призвала с уважением отнестись к выбору Косторной в пользу Плющенко
- РИА Новости
«Давайте оставим вопросы переходов тренерам, спортсменам и федерации. Я считаю подобные обсуждения неуважительными к тренерским штабам и самим спортсменам. Каждый делает свой выбор — уважайте его. У каждого спортсмена свой путь, своё отношение к делу», — написала Попова в Instagram.
Косторная в прошлом сезоне стала чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.
Ранее в ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко.