Фигуристка Попова призвала с уважением отнестись к выбору Косторной в пользу Плющенко

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Российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка Попова призвала с уважением отнестись к выбору Косторной в пользу Плющенко
  • РИА Новости

«Давайте оставим вопросы переходов тренерам, спортсменам и федерации. Я считаю подобные обсуждения неуважительными к тренерским штабам и самим спортсменам. Каждый делает свой выбор — уважайте его. У каждого спортсмена свой путь, своё отношение к делу», — написала Попова в Instagram.

Косторная в прошлом сезоне стала чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.

Ранее в ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко.

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