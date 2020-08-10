Фигуристка Попова призвала с уважением отнестись к выбору Косторной в пользу Плющенко

Российская фигуристка Бетина Попова прокомментировала уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Давайте оставим вопросы переходов тренерам, спортсменам и федерации. Я считаю подобные обсуждения неуважительными к тренерским штабам и самим спортсменам. Каждый делает свой выбор — уважайте его. У каждого спортсмена свой путь, своё отношение к делу», — написала Попова в Instagram.

Косторная в прошлом сезоне стала чемпионкой Европы, победительницей финала Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.

Ранее в ФФККР заявили, что Косторная ещё не подала документы о переходе к Плющенко.