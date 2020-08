Поступление Загитовой на журфак, новая программа Трусовой и хитрость Ягудина: что обсуждают в мире фигурного катания

Софья Самодурова кардинально сменила имидж, Алина Загитова подала документы на факультет журналистики РАНХиГС, а Элизабет Турсынбаева рассказала о желании поступить в МГИМО. Алексей Ягудин дал оригинальный совет, как «похудеть», а Ирина Слуцкая поделилась своей слабостью. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Поступление Загитовой и романтичный номер Трусовой

Вторая половина лета — время, когда выпускники школ становятся абитуриентами. Олимпийская чемпионка Алина Загитова подала документы на поступление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Если раньше олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 говорила о желании стать тренером, то сейчас оказалось, что она выбрала иное направление — «Продюсирование и культурная политика» факультета журналистики.

«Когда возник вопрос, куда поступать, подумала: на спортивных направлениях мне учиться будет несложно, я в теме. А вот освоить профессию журналиста — это вызов. Это интересно», — рассказала Загитова в интервью официальному сайту РАНХиГС.

Спортсменка нацелена учиться на договорной основе на дневном отделении. Некоторые предположили, что это может означать скорое завершение карьеры фигуристки, однако сама она заверила, что планирует совмещать учёбу и тренировки.

В будущем Загитова, по её собственным словам, мечтает стать ведущей на телевидении.

«Меня мотивирует Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я и на её Instagram подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает. Она время от времени выкладывает ролики, как правильно говорить, различные видеоуроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!» — призналась Загитова.

Элизабет Турсынбаева, ещё одна ученица Этери Тутберидзе, также успешно сдала ЕГЭ и определилась со своим будущим. Фигуристка получила 89 баллов за экзамен по обществознанию и теперь намерена подать документы в Московский государственный институт международных отношений МИД РФ.

Те же фигуристы, для которых поступление в вуз пока не актуально, продолжают активно готовиться к предстоящему сезону. Евгений Плющенко показал фрагмент новой произвольной программы Александры Трусовой под музыку из разных экранизаций трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». О сложности номера пока говорить рано, но уже понятно, что в него войдёт каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Коллега Трусовой по группе Плющенко Станислава Константинова также определилась с музыкальным сопровождением для своей произвольной программы. Её темой станет танго из кинофильма «Держи ритм». Фигуристка выйдет на лёд под песни Mу Love и The Devil You Know нидерландской певицы Шарон Ковакс.

Новое достижение Алиева и яркий образ Самодуровой

Очередным достижением своего подопечного похвастался Евгений Рукавицын. Если на первой тренировке после карантина Дмитрий Алиев прыгнул четверной тулуп, то сейчас к этому элементу прибавился лутц в три оборота. По словам специалиста, фигурист успешно выполнил оба прыжка, несмотря на то что вышел на лёд в новых коньках.

А поклонников одного из самых талантливых российских юниоров Даниила Самсонова ждало разочарование. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что он получил травму. Её тяжесть не уточняется, однако спортсмен пропустит контрольные прокаты юниорской сборной, стартовавшие 17 августа.

Тем временем чемпионка Европы 2018 года Софья Самодурова решилась на кардинальную смену имиджа. Из шатенки она превратилась в обладательницу ярко-красных волос. Изменения оценили её коллега Тиффани Загорски, синхронистка Алла Шишкина и даже Алексей Ягудин.

«Страшная тайна» Слуцкой и первая травма Соколовского

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о себе «страшную тайну». Оказывается, она является большой поклонницей онлайн-покупок. При этом традиционный шопинг ей также близок.

«Если вижу магазин, не могу пройти мимо. И не факт, что я выйду с покупкой. Просто мне, как женщине, всегда что-то надо: побрякушки, тарелку красивую, стакан, который нам, мне так кажется, обязательно нужен», — написала Слуцкая.

Алексей Ягудин, в свою очередь, рассказал, как с лёгкостью избавиться от лишних килограммов. Для этого необходимо лишь немного подправить цифры на весах до необходимого результата.

Съёмки нового сезона шоу «Ледниковый период» начались совсем недавно, а многие участники из числа звёзд шоу-бизнеса уже успели прочувствовать на себе всю тяжесть профессионального спорта. Так, певец Влад Соколовский на две недели выбыл из тренировочного процесса из-за травмы. Он упал и получил растяжение во время исполнения сложной поддержки со своей партнёршей Екатериной Бобровой.

«Надеюсь, что всё обойдётся и мы сможем продолжить тренировки, потому что уже вложено очень много сил и времени! Начали делать красивую постановку... Верим в лучшее», — рассказал Соколовский.

Кроме того, стали известны имена всех фигуристов, которые примут участие в шоу. Помимо Бобровой, в дуэты с артистами встанут Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Повилас Ванагас, Алексей Тихонов, Максим Траньков, Маргарита Дробязко, Дмитрий Соловьёв, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров и Елена Ильиных.