Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди
- РИА Новости
«О том, что от неё уходит много народу, говорят недалекие люди. Она делает результат! И у неё большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделён, когда от него уходит спортсмен. Когда всё получается, то тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз — кто-то лучше условия предложил — всё забывается. Понятно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов», — заявил Писеев «Спорт-Экспрессу».
После окончания прошлого сезона группу Тутберидзе покинули действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Ранее Писеев выразил уверенность, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России.