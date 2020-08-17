Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением относительно ухода фигуристов из группы Этери Тутберидзе.
Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди
  • РИА Новости

«О том, что от неё уходит много народу, говорят недалекие люди. Она делает результат! И у неё большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделён, когда от него уходит спортсмен. Когда всё получается, то тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз — кто-то лучше условия предложил — всё забывается. Понятно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов», — заявил Писеев «Спорт-Экспрессу». 

После окончания прошлого сезона группу Тутберидзе покинули действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Писеев выразил уверенность, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России.

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