Писеев: о том, что от Тутберидзе уходит много народу, говорят недалёкие люди

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением относительно ухода фигуристов из группы Этери Тутберидзе.

«О том, что от неё уходит много народу, говорят недалекие люди. Она делает результат! И у неё большая конкуренция в группе. Дай бог ей здоровья. Переходы были и будут, мы их не остановим. Но можем упорядочить. Чтобы тренер не был обделён, когда от него уходит спортсмен. Когда всё получается, то тренер и ученица — как мама или папа с дочкой. И вдруг раз — кто-то лучше условия предложил — всё забывается. Понятно, что в таком возрасте велика роль родителей. Иногда они и являются инициаторами переходов», — заявил Писеев «Спорт-Экспрессу».

После окончания прошлого сезона группу Тутберидзе покинули действующая чемпионка Европы Алёна Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее Писеев выразил уверенность, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России.