Писеев уверен, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России

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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев считает, что оставшегося до начала сезона времени хватит для проведения реорганизации Кубка России, если ФФККР примет решение вывести турнир на более высокий спортивный уровень.
Писеев уверен, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«У нас, напомню, уже есть опыт экстренной организации и проведения чемпионата мира — в 2011-м, когда от проведения этих соревнований отказалась Япония. А ведь на то, чтобы провести эти соревнования в Москве, в нашем распоряжении имелось несколько недель. Так что в плане того, успеет ли ФФККР реорганизовать Кубок России, у меня нет ни малейших опасений. Другой вопрос, что наверняка потребуется дополнительное финансирование, но это, уверен, не станет непреодолимым препятствием», — цитирует Писеева RT

Ранее в ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований.

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