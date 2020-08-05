Писеев уверен, что ФФККР хватит времени для реорганизации Кубка России
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- РИА Новости
«У нас, напомню, уже есть опыт экстренной организации и проведения чемпионата мира — в 2011-м, когда от проведения этих соревнований отказалась Япония. А ведь на то, чтобы провести эти соревнования в Москве, в нашем распоряжении имелось несколько недель. Так что в плане того, успеет ли ФФККР реорганизовать Кубок России, у меня нет ни малейших опасений. Другой вопрос, что наверняка потребуется дополнительное финансирование, но это, уверен, не станет непреодолимым препятствием», — цитирует Писеева RT.
Ранее в ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований.