В ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган уверен, что федерация сможет обеспечить российских фигуристов достаточным количеством соревнований даже в случае возможной отмены этапов серии Гран-при.

«Можете быть уверены: все наши спортсмены получат возможность поучаствовать в том количестве соревнований, которое им нужно для подготовки. И это количество будет как минимум таким же, как в прошлые годы», — заявил Коган RT.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет отменять турниры серии Гран-при в сезоне-2020/21. Но из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов может корректироваться.

Ранее сообщалось, что Тарасова не видит проблем в возможной отмене этапов Гран-при по фигурному катанию.