В ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований
- РИА Новости
«Можете быть уверены: все наши спортсмены получат возможность поучаствовать в том количестве соревнований, которое им нужно для подготовки. И это количество будет как минимум таким же, как в прошлые годы», — заявил Коган RT.
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет отменять турниры серии Гран-при в сезоне-2020/21. Но из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов может корректироваться.
Ранее сообщалось, что Тарасова не видит проблем в возможной отмене этапов Гран-при по фигурному катанию.