В ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований

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Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган уверен, что федерация сможет обеспечить российских фигуристов достаточным количеством соревнований даже в случае возможной отмены этапов серии Гран-при.
В ФФККР заверили, что обеспечат российским фигуристам необходимое количество соревнований
  • РИА Новости

«Можете быть уверены: все наши спортсмены получат возможность поучаствовать в том количестве соревнований, которое им нужно для подготовки. И это количество будет как минимум таким же, как в прошлые годы», — заявил Коган RT.

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет отменять турниры серии Гран-при в сезоне-2020/21. Но из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов может корректироваться.

Ранее сообщалось, что Тарасова не видит проблем в возможной отмене этапов Гран-при по фигурному катанию.

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