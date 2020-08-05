Тарасова не видит проблем в возможной отмене этапов Гран-при по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в случае возможной отмены этапов Гран-при по фигурному катанию отечественные спортсмены смогут компенсировать недостаток соревновательной практики выступлениями на Кубке России.

«Если спортсмену не хватает соревнований, это всегда большой минус. Но я не вижу ничего страшного в том, что сейчас сложилась такая ситуация и мы не можем ездить туда, куда нам хочется. Значит, будем выступать дома, как выступали когда-то в советские времена, когда крупных международных стартов было всего два — чемпионат Европы и чемпионат мира. Все сильнейшие фигуристы начинали сезон с ведомственных соревнований. Потом все точно так же катались на региональных и городских первенствах. Сейчас у нас есть Кубок России, и в том, чтобы выбрать для себя два наиболее удобных этапа, я не вижу никаких проблем. Если есть желание, всегда можно найти для себя возможность посоревноваться», — заявила Тарасова в беседе с RT.

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не отменять турниры серии Гран-при в сезоне-2020/21. Но из-за ограничений на въезд, принятых в связи с текущей ситуацией с коронавирусом, формат этапов может корректироваться и пересматриваться.

Ранее Писеев выразил мнение о том, что Кубок России по фигурному катанию может стать заменой серии Гран-при.