Писеев считает, что Кубок России по фигурному катанию может стать заменой серии Гран-при

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что Кубок России может стать заменой этапам Гран-при в случае их отмены из-за пандемии коронавируса.

«В своё время, когда создавалась серия Гран-при, мы сделали по такой же аналогии свою внутреннюю серию — Кубок России, чтобы тем, кто не попадает в число участников Гран-при, было где выступать. Сейчас я бы взял за основу именно эти соревнования. Возможно, стоило бы повнимательнее отнестись к срокам соревнований, подкорректировать календарь. Может быть, добавить ещё один этап и подумать, где и как эти соревнования проводить, с учётом новой реальности, чтобы все спортсмены получили возможность соревноваться столько, сколько им нужно», — заявил RT Писеев.

Ранее ISU утвердил формат проведения Гран-при сезона-2020/21.