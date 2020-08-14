Загитова определилась с вузом и подала документы на поступление
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Список подавших документы абитуриентов опубликован на официальном сайте вуза. Загитова намерена получить место по договору об оказании платных образовательных услуг образовательной программы специальности «Продюсирование и культурная политика».
18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.
Ранее Загитова призвала к единению в непростые времена.