Загитова определилась с вузом и подала документы на поступление

Короткая ссылка
Фигуристка Алина Загитова подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Загитова определилась с вузом и подала документы на поступление
  • globallookpress.com

Список подавших документы абитуриентов опубликован на официальном сайте вуза. Загитова намерена получить место по договору об оказании платных образовательных услуг образовательной программы специальности «Продюсирование и культурная политика».

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее Загитова призвала к единению в непростые времена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить