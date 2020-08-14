Загитова определилась с вузом и подала документы на поступление

Фигуристка Алина Загитова подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Список подавших документы абитуриентов опубликован на официальном сайте вуза. Загитова намерена получить место по договору об оказании платных образовательных услуг образовательной программы специальности «Продюсирование и культурная политика».

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее Загитова призвала к единению в непростые времена.