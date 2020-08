Бронзовый призёр Универсиады-2019 по фигурному катанию Станислава Константинова опубликовала видеозапись с отрывком из своей произвольной программы на сезон-2020/21.

Как сообщила 20-летняя фигуристка в своём Instagram, она будет выступать под песни голландской певицы Шарон Ковакс Му Love и The Devil You Know, а темой постановки станет танго из фильма «Держи ритм».

Ранее сообщалось, что Загитова определилась с вузом и подала документы на поступление.