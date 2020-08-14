Новая ставка: почему Тутберидзе торопит дебют Валиевой на взрослом уровне

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах основной сборной России по фигурному катанию. Этот вопрос сейчас рассматривается национальной федерацией. Хотя мероприятие не относится к официальным соревнованиям, участие в нём будет иметь огромное значение для 14-летней спортсменки, которую обстоятельства и тренер Этери Тутберидзе фактически подталкивают к тому, чтобы она поскорее вышла на новый для себя уровень.

Любителям фигурного катания ещё придётся подождать первых соревнований в сезоне-2020/21. Ближайшие международные старты, которые не были официально отменены или перенесены в связи с пандемией коронавируса, намечены только на сентябрь, а серия Гран-при в изменившемся формате стартует не раньше октября.

Единственной отдушиной для отечественных болельщиков остаются контрольные прокаты сборной России — традиционное мероприятие с участием сильнейших фигуристов страны, на котором они демонстрируют, чего добились в межсезонье. В этом году взрослые спортсмены выйдут на лёд в Москве 12 и 13 сентября, а юниоры покажут свои новые программы в ближайшие дни и закончат выступления 19 августа.

Обычно до взрослых прокатов допускаются только те фигуристы, которые этого заслужили своими прошлыми результатами и являются непосредственными кандидатами на участие в крупных международных турнирах. Но в этом году возможно одно исключение. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что в сентябре наравне со взрослыми может выступить чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

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«Такой вариант рассматривается. У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно», — цитирует Горшкова РИА Новости.

При этом в разговоре с ТАСС он уточнил, что возможность принять участие в контрольных прокатах основной сборной будет только у 14-летней Валиевой. Другие юниорки будут кататься в своей возрастной группе на базе в Новогорске 18 и 19 августа, а не на льду «Мегаспорта» в сентябре.

Это событие, на первый взгляд, кажется весьма малозначительным. Контрольные прокаты не имеют ничего общего с настоящими соревнованиями и нужны лишь для того, чтобы фигурное сообщество в России дало оценку готовности спортсменов к новому сезону. По сути, никакой разницы в том, с кем и когда выступать, быть не должно. Однако ситуация с Валиевой всё-таки требует более тщательного разбора.

В силу своего юного возраста она пока ещё не делила лёд со взрослыми, уже состоявшимися спортсменками. Ученица Этери Тутберидзе даже не выступала на чемпионате России — с недавних пор участвовать в нём можно только с 14 лет, и год назад она ещё не подпадала под это условие. Как и все начинающие одиночницы, Валиева должна была пойти по пути плавного перехода на взрослый уровень, но теперь от неё (причём только от неё одной) ждут внепланового скачка.

В то время как в мире не смолкают дискуссии о возможном ужесточении возрастного ценза для девушек, а болельщики с сожалением отмечают скоротечность карьер некоторых фигуристок, главную восходящую звезду России подталкивают к тому, чтобы она поскорее стала состязаться, пускай и неформально, с уже взрослыми одиночницами. Конечно, ей не придётся бороться за какую-то конкретную награду в виде медали или места в сборной. Но окунуться в атмосферу взрослых соревнований, которая отличается от юниорских, ей, вполне вероятно, придётся уже сейчас.

Желание поскорее вывести Валиеву на новый уровень можно понять. По уровню катания и технической оснащённости она могла бы составить конкуренцию взрослым девушкам. В её арсенале есть четверной тулуп, а по компонентам она уже не слишком много проигрывает ведущим спортсменкам.

На юниорском чемпионате мира Валиева даже набрала за произвольную программу больше баллов, чем японка Рика Кихира за свой лучший прокат в сезоне.

Точно так же опережали время и многие другие российские фигуристки: большое будущее прочили и Аделине Сотниковой, и Юлии Липницкой, и Евгении Медведевой, и Алине Загитовой — и все они оправдали ожидания. Но при этом они шли к своей цели поступательно. Валиевой же приходится форсировать карьеру из-за непростых обстоятельств, с которыми столкнулось не только фигурное катание, но и весь спорт. Пандемия коронавируса оставила её и других юных одиночниц без основных стартов первой половины сезона — юниорских этапов Гран-при. Участие во взрослых контрольных прокатах будет для Валиевой небольшой, но всё-таки компенсацией.

Ещё одним фактором, подталкивающим спортсменку к символическому расставанию с юниорским катанием, является грядущая Олимпиада в Пекине. Именно в олимпийский сезон Валиева получит допуск на международные взрослые соревнования и сможет по примеру Алины Загитовой сразу же побороться за главную в спорте вершину. Только у Валиевой нет той определённости на будущее и соревновательной практики, которыми располагала её одногруппница.

В эпоху коронавируса сложно предугадать, как будет развиваться карьера любого фигуриста, в то время как путь Загитовой к олимпийскому золоту был буквально расписан от старта к старту. Чтобы к 2022 году Валиева действительно стала главной фавориткой соревнований в Пекине, ей нельзя пренебрегать любой возможностью выйти на лёд.

Наконец, к тому, чтобы поскорее повзрослеть в спортивном плане, Валиеву подталкивает и её собственный тренер. Нынешнее межсезонье выдалось для Этери Тутберидзе крайне тяжёлым. Она потеряла двух фигуристок, которых надеялась довести до Олимпийских игр, причём уход Александры Трусовой и Алёны Косторной стал для неё совершенно неожиданным. Из трио ТЩК в группе осталась только Анна Щербакова, но Тутберидзе уже давно не делает ставку на одну спортсменку, всегда имея запасной вариант.

Валиевой теперь предстоит из четвёртого или пятого номера группы (в зависимости от готовности и мотивации Загитовой) превращаться в главную запасную для единственной примы «Хрустального». Тутберидзе особенно сильно заинтересована в том, чтобы Валиева «нюхнула пороху» в «Мегаспорте» и была лучше готова к взрослому дебюту через год.

Для тренера, которая полностью комплектовала сборную своими ученицами, будет ударом, если численное преимущество в национальной команде теперь будет за её бывшими подопечными. По крайней мере, на ближайших контрольных прокатах Тутберидзе не придётся выводить на лёд одну Щербакову. Вместе с Валиевой они образуют пускай и маленькую, но всё-таки команду, которая создаст противовес набирающей силу группе Евгения Плющенко.

Так (в силу обстоятельств) Валиевой, если её всё-таки заявят на взрослую часть контрольных прокатов, придётся разгонять свою карьеру ещё быстрее, чем до неё это делали другие вундеркинды Тутберидзе. Трагедии в этом никакой нет, это лишь говорит о том, что скорость, с которой молодеет фигурное катание, ещё не дошла до предела.