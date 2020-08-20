«Прыгает так, словно ей это ничего не стоит»: как Осокина затмила учениц Тутберидзе на прокатах юниорской сборной России

Выступления одиночниц закрывали программу предсезонных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию в Новогорске. По мнению многих специалистов, их главным открытием стала 13-летняя Елизавета Осокина. Чисто откатать обе программы удалось только ей и ещё одной подопечной Елены Буяновой — Софье Самоделкиной. Как Осокина сумела затмить на льду наиболее ярких представительниц школы Этери Тутберидзе, не имея в арсенале сложных элементов, — в материале RT.

Предсезонные прокаты — это, конечно же, не соревнования, а исключительно рабочее мероприятие. Его задача — выявить все недочёты и недоработки в программах сильнейших и выдать спортсменам и их тренерам максимум профессиональных рекомендаций.

В этом плане юниорские прокаты в Новогорске получились предельно насыщенными. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала их важнейшим событием для всего российского фигурного катания. По её словам, ведущие специалисты страны, включая вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) Александра Лакерника, провели очень большую работу.

«Каждый день начинался полноценной утренней тренировкой, потом шли прокаты, затем на общем собрании проводился разбор показанных программ, и уже вечером делался видеоанализ каждого выступления. После чего тренерам и спортсменам выдавался список замечаний и рекомендаций по каждому элементу, где в числе прочего были указаны выставленные судьями баллы, которые не объявляли фигуристам в открытую», — пояснила Тарасова в беседе с RT.

Из всех участниц женских прокатов легендарный специалист особо отметила 13-летнюю подопечную Елены Буяновой Елизавету Осокину.

«Лиза — настоящее открытие сезона. Она лёгкая, как воздух, как бабочка. Прыгает так, словно ей это ничего не стоит. А я ведь помню, что год назад, когда её только взяли в ЦСКА, она была совершенно другой. Девочка совершила просто огромный скачок в развитии», — заявила Тарасова.

Её мнение полностью разделила заслуженный тренер России Инна Гончаренко, также назвавшая Осокину главным открытием юниорских прокатов.

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«Конечно, мы все аплодируем Софье Самоделкиной, но её аксели уже видели, а Лиза — новенькая. Считаю, что у неё лучшая короткая программа из всех. Она максимально сбалансирована, каждый элемент выведен на плюс. Это очень выгодный вариант для спортсменки, у которой пока нет тройного акселя», — цитирует Гончаренко РИА Новости.

Тем, кто следит за юниорским катанием, Осокина уже известна. В группу Буяновой её в позапрошлом году привезла первый тренер Ольга Арбузова, посчитав, что в Казани просто нет условий для дальнейшего роста спортсменки. Рассказывая о работе с новой подопечной, специалист подчеркнула, что первостепенной задачей на текущий сезон было не удивить всех невероятной сложностью (хотя на тренировках Елизавета активно разучивает два разных четверных прыжка), а максимально развить те качества, которыми обладает фигуристка.

«Лиза катается у нас всего лишь второй год, поэтому мы прежде всего хотели показать неординарность этой фигуристки, развить уже имеющиеся качества. Отрабатывали скольжение (этим занимался Максим Завозин), очень много работали над хореографией и прыжками, которые тоже были слабоваты. Поэтому я очень рада, что девочка сумела показать на прокатах свой максимум, несмотря на то что первый раз оказалась в сборной, первый раз участвовала в предсезонных прокатах и всё это было для неё очень волнительно», — сказала Буянова.

Интересно, что прошлогоднюю произвольную программу юной казанской спортсменке ставила двукратная чемпионка мира среди юниоров, призёр чемпионата мира — 2015 Елена Радионова, которая после завершения карьеры продолжает работать с фигуристками в качестве одного из тренеров-постановщиков. На этот счёт Буянова заметила, что одна только возможность ежедневно видеть катание столь выдающегося мастера очень много даёт юным девочкам для собственного развития. А если учесть, что на этом же льду в ЦСКА уже почти два месяца занимается двукратная чемпионка мира и серебряная медалистка Пхёнчхана-2018 Евгения Медведева, армейским спортсменкам повезло вдвойне.

Женское фигурное катание с некоторых пор стало невероятно прагматичным. В этом плане Осокиной не слишком повезло с датой появления на свет: она родилась в конце декабря 2006-го и, соответственно, не попадает на ближайшую Олимпиаду, подобно тому, как в своё время в Турин не поехала Мао Асада, родившаяся в конце сентября. По правилам ISU для допуска на Игры на 1 июля предшествующего им сезона спортсменке должно исполниться 15 лет. А к Олимпиаде в Милане Елизавете уже будет 19, что существенно снижает её шансы на борьбу с теми, кто в 2026 году только выйдет на взрослый уровень.

Впрочем, Буянова не видит смысла в том, чтобы заниматься подобными подсчётами.

«Так могут рассуждать те тренеры, в группе которых много спортсменок высокого класса, соответственно, ситуация позволяет просчитать, на кого делать ту или иную ставку. У нас в ЦСКА такого выбора нет, поэтому мы просто стараемся максимально развить индивидуальность тех девочек, с которыми работаем. 13—14 лет — это тот самый возраст, когда из талантливого ребёнка можно вылепить всё что угодно», — пояснила наставница.

Она добавила, что именно по этой причине довольна не только Осокиной, но и успешным выступлением Самоделкиной, работающей с Сергеем Давыдовым. Буянова отметила, что фигуристки не только справились с поставленными задачами, но и стали единственными, кто откатал чисто и короткую, и произвольную программы.

«В целом мне очень понравились оба выступления Осокиной. Я даже специально перешла на другую сторону катка, чтобы иметь возможность увидеть программы «лицом», как видят их судьи. Короткая осталась у нас прошлогодней, её ставил Никита Михайлов. Произвольной занимался тоже он, но идею этой постановки, как и заходы на элементы, и не слишком известную, неизбитую музыку, предложила я. Точнее, предложил наш специалист по музыке Александр Бабаян, а я с его выбором сразу согласилась. Если говорить о прыжках, цели у всех тренеров сейчас примерно одинаковы, все понимают, что без четверных уже никуда не деться. Мы тоже активно ведём эту работу, но, считаю, ещё несколько преждевременно говорить о том, что у Елизаветы есть четверные прыжки», — сказала Буянова.

На сальхов в четыре оборота решилась в ходе прокатов всего одна спортсменка — представительница «Хрустального» Майя Хромых. Попытка не получилась: фигуристка упала на приземлении, а сам прыжок выглядел слишком сырым, чтобы допустить, что он мог в принципе стать удачным.

Тем не менее Тарасова отметила, что не видит в этом ничего страшного.

«Видно, что некоторые программы просто не накатаны. У Майи огромные возможности: она невероятно пластична, у неё большой шаг, развёрнутые ноги, потрясающие кораблики, хорошие руки. Вторая половина программы выглядит тяжеловатой, но это объяснимо: всё-таки сезон был начат позже обычного», — прокомментировала Тарасова выступление Хромых.

По логике, именно Хромых в тандеме с Дарьей Усачёвой должны были задавать тон нынешним юниорским прокатам. Обе спортсменки участвовали весной в первенстве мира среди юниоров, Усачёва стала серебряным призёром, уступив Камиле Валиевой, Хромых заняла четвёртое место. Всё шло к тому, что именно эти три российские фигуристки в новом сезоне станут очередным звёздным проектом Этери Тутберидзе, как это было с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Алёной Косторной.

После того, как Валиеву вывели за рамки юниорского катания, разрешив принять участие во взрослых предсезонных прокатах, Усачёва выглядела наиболее вероятным претендентом на место лидера российского юниорского катания. Но первое появление Дарьи на льду в Новогорске поставило её доминирование под сомнение. И дело даже не в текущей готовности, а скорее в программах: произвольная композиция «Ромео и Джульетта», поставленная постоянным хореографом группы Даниилом Глейхенгаузом, на фоне общей невкатанности выглядит откровенно вторичной.

С похожей постановкой (и тоже за авторством Глейхенгауза) в сезоне-2018/19 гораздо более впечатляюще выступала Косторная. А если учесть, что «Ромео и Джульетту» с практически аналогичным подбором музыки будет катать на предстоящих стартах Трусова, сравнение вполне может снова получиться не в пользу Усачёвой. Тем более, что фигуристкам придётся встречаться в рамках чемпионата России.

Рассуждая о женском одиночном катании, работающие в США Рафаэль Арутюнян и Валентин Николаев сошлись во мнении, что тренеру категорически не следует стремиться к тому, чтобы его подопечный становился сильнейшим на всех стартах подряд. Такой взгляд, безусловно, ещё более актуален применительно к предсезонным прокатам. Здесь не стоит задача во что бы то ни стало победить всех. Но есть другая цель: запомниться, заставить людей обращать на себя внимание на последующих выступлениях.

Именно это с блеском и удалось Самоделкиной во многом благодаря превосходно исполненному в каждой из программ тройному акселю и Осокиной с её необычными и очень «штучными» постановками. Получается, фигуристкам «Хрустального», которых мы привыкли видеть исключительно на лидирующих ролях, придётся заново отстаивать свои позиции. Что, согласитесь, уже сейчас придаёт юниорскому девичьему сезону совершенно особую интригу.