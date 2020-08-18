ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила критерии отбора на предстоящий чемпионат страны 2021 года.
ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ФФККР, к участию в чемпионате России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.

Отмечается, что на чемпионате страны смогут выступить юниоры из состава кандидатов в сборную России, которые достигли 14 лет по состоянию на 1 июля 2020 года, при соблюдении вышеуказанного критерия.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и ещё одного в Москве (5—8 декабря).

Чемпионат России состоится в Челябинске с 23 по 27 декабря.

Ранее сообщалось, что воспитанница Тутберидзе Валиева в сентябре выступит во взрослых прокатах.

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