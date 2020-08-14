Воспитанница Тутберидзе Валиева в сентябре выступит во взрослых прокатах

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Фигуристка Камила Валиева примет участие в контрольных прокатах в сентябре вместе со взрослой сборной России.
Воспитанница Тутберидзе Валиева в сентябре выступит во взрослых прокатах
  • РИА Новости

«Валиева будет участвовать во взрослых прокатах», — сказал ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

14-летняя Валиева изначально была заявлена для участия в юниорских прокатах, однако затем её имя исчезло из списка участников контрольных прокатов на сайте Первого канала.

Валиева — ученица Этери Тутберидзе. Фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров и победителем первенства России 2020 года.

Ранее Авербух предложил ввести контрактную систему между фигуристами и тренерами.

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