Авербух предложил ввести контрактную систему между фигуристами и тренерами

Известный хореограф Илья Авербух считает, что в отечественном фигурном катании отношения между спортсменом и тренером должны закрепляться контрактом.

«Тренеры, работающие на месте, должны быть замотивированы чем-то, кроме зарплаты раз в месяц. Нельзя прятать голову в песок и говорить, что в фигурном катании это невозможно. Весь мир сейчас живет на контрактах. Да, иногда тяжело, локауты случаются. Но это нормальная практика. Тогда мы не будем окунаться в мир детской песочницы, спрашивая: «А где букет для бывшего тренера?» — цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».

Также известный хореограф привёл в пример систему, по которой фигуристы работают с тренерами в США.

«В Америке другая система. Там на 90% сами спортсмены платят тренерам, за каждый урок, час на льду. Заранее договариваются о зарплате, приносят по $200 в час. У нас зарплаты в академиях несопосоставимы с теми, что на Западе. Основной доход — от призовых спортсменов. Конечно, там происходят внутренние истории. Но подход другой, рыночный, и я за него. Трансферы должны происходить, но быть чётко отрегулированными. Иначе мы будем скатываться в финансовую монополию. Или олигополию, когда две-три богатые школы делят рынок», — добавил Авербух.

В нынешнее межсезонье в российском фигурном катании состоялось несколько громких переходов. В частности, от Этери Тутберидзе в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перешли двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее Авербух прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко.