Авербух прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко

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Хореограф Илья Авербух высказался об отношениях тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Авербух прокомментировал конфликт Тутберидзе и Плющенко
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

В последнее время из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли несколько сильных фигуристок, в том числе Алёна Косторная и Александра Трусова.

«Помните о перепалке в декабре между Тутберидзе и Плющенко после объявления Алины Загитовой о паузе в карьере? Претензия Этери к Жене была такой: он постоянно переманивает её фигуристов. Может, она уже тогда била набат и кричала нам всем: «Я чувствую, что моих спортсменов уводят!» И просила обратить на это внимание общественности. Мы же понимаем, что идёт много подводных течений», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, Плющенко, «со своей стороны, делает всё правильно, развивает свою академию». Но и Тутберидзе, на взгляд Авербуха, «всё правильно сказала».

Ранее сообщалось, что 14-летнюю фигуристку Камилу Валиеву могут допустить до взрослых прокатов.

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