Без Загитовой, но с Медведевой и Колядой: кто выступит на Кубке России по фигурному катанию
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила распределение участников Кубка России. Обычно болельщики с нетерпением ждут, где и с кем выступят фигуристы на этапах Гран-при, но в новом сезоне эти соревнования предстанут в другом формате и привычной интриги уже не будет. Зато она сразу появилась, когда Кубок страны стал единственным отборочным турниром на национальный чемпионат и всех участников понадобилось равномерно поделить между пятью этапами, чтобы уровень каждого из них был примерно одинаковым.
Для начала ФФККР определила, на каких соревнованиях выступят основные кандидаты на попадание в сборную России. Ранее в федерации заявили, что при распределении этапов в первую очередь будут обращать внимание на результаты последнего чемпионата страны. При этом из представленных на этой неделе документов не было понятно, какой будет процедура в отношении тех, кто пропускал старт в Красноярске, снялся по ходу состязаний или сменил в межсезонье пару. Такие титулованные спортсмены, как Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, оказались в подвешенном состоянии.
В опубликованном списке участников в первую очередь обращает на себя внимание отсутствие как раз Загитовой. Олимпийская чемпионка пока не получила назначения ни на один из этапов Кубка России. При этом в сентябре она планирует выступить на контрольных прокатах сборной России и представить свои новые программы. В ФФККР поспешили напомнить, что список заявленных фигуристок не окончательный и ещё может дополниться новыми именами.
«Пока шла речь только о спортсменах основного состава сборной команды. Принципы распределения применялись только к ним. Как мы и объявляли изначально, сейчас прошло распределение в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев по серии Гран-при. Дополнения, конечно, возможны, они последуют по мере того, как мы будем получать заявки от тренеров и спортсменов», — сказал ТАСС президент ФФККР Александр Горшков.
Если Загитова всё-таки захочет выступить в Кубке России и попытаться попасть на национальное первенство в Челябинске, то посева у неё уже не будет. Она получит назначение на один из этапов, на который уже попали лучшие фигуристки последнего чемпионата страны.
При этом Медведева, которая соревнования в Красноярске завершить не смогла из-за сломанного конька, уже сейчас знает, на каких этапах она выступит. Болельщики увидят её на первых двух стартах в Сызрани и Москве. Сначала её соперниками будут чемпионка России Анна Щербакова и серебряный призёр юношеской Олимпиады Ксения Синицына, а потом ученица Брайана Орсера столкнётся с Александрой Трусовой.
Интересно, что Щербаковой не придётся встречаться с бывшими ученицами Этери Тутберидзе, покинувшими её группу в это межсезонье. Она также выступит на третьем этапе в Сочи, в то время как Трусова получила второе назначение на следующий турнир в Казани. В столицу Татарстана поедет и Алёна Косторная, которую затем ждёт второй московский старт. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступит на третьем и пятом этапах и будет номинальным вторым номером в списке участниц после Щербаковой и Косторной.
Там же, в Сочи и Москве, планирует возвращение Михаил Коляда. Из-за серьёзных проблем со здоровьем он полностью пропустил прошлый сезон и несколько выпал из поля зрения болельщиков. Однако у серебряного призёра Олимпиады будет шанс вернуться в сборную. При этом дважды за победу на этапах Кубка России ему придётся соперничать с действующим чемпионом страны Дмитрием Алиевым.
Главное открытие прошлого сезона Артур Даниелян покажет свои программы на втором и четвёртом этапах. В столице ему придётся соперничать с Александром Самариным, и это будет самая яркая мужская дуэль в Кубке России. Борьбу за рейтинговые очки также сможет обострить Макар Игнатов, занявший в последнем чемпионате страны четвёртое место. Он выступит в Сызрани и Казани.
Распределение спортивных пар сложно назвать равномерным. Если на первом московском этапе выступят сразу четыре дуэта, занимавшие в Красноярске места со второго по пятое, то в Казани из сеяных участников будут только Анастасия Мишина и Александр Галямов, которые даже не были призёрами чемпионата России. Сильными должны получиться состязания в Сочи, где чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому будут противостоять Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Ученики Тамары Москвиной также будут участвовать в последнем турнире в Москве. А Евгения Тарасова и Владимир Морозов закончат свои выступления уже ко второму этапу.
В танцах на льду дуэли двух главных дуэтов страны пока не будет. Виктория Синицына и Никита Кацалапов получили назначения на второй и третий этапы, а Александра Степанова и Иван Букин — на четвёртый и пятый. При этом бронзовые призёры последнего чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро по разу встретятся с обеими парами, а «хедлайнерами» соревнований в Сызрани станут Аннабель Морозова и Андрей Багин.
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