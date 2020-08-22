Без Загитовой, но с Медведевой и Колядой: кто выступит на Кубке России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России назвала первых участников Кубка России. В их число вошли лучшие фигуристы по итогам прошлогоднего национального первенства, а также Евгения Медведева и Михаил Коляда. Олимпийская чемпионка Алина Загитова не заявлена ни на один из этапов. RT рассказывает, как распределили спортсменов по отборочным турнирам на чемпионат страны.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила распределение участников Кубка России. Обычно болельщики с нетерпением ждут, где и с кем выступят фигуристы на этапах Гран-при, но в новом сезоне эти соревнования предстанут в другом формате и привычной интриги уже не будет. Зато она сразу появилась, когда Кубок страны стал единственным отборочным турниром на национальный чемпионат и всех участников понадобилось равномерно поделить между пятью этапами, чтобы уровень каждого из них был примерно одинаковым.

Для начала ФФККР определила, на каких соревнованиях выступят основные кандидаты на попадание в сборную России. Ранее в федерации заявили, что при распределении этапов в первую очередь будут обращать внимание на результаты последнего чемпионата страны. При этом из представленных на этой неделе документов не было понятно, какой будет процедура в отношении тех, кто пропускал старт в Красноярске, снялся по ходу состязаний или сменил в межсезонье пару. Такие титулованные спортсмены, как Алина Загитова, Евгения Медведева и Михаил Коляда, оказались в подвешенном состоянии.

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В опубликованном списке участников в первую очередь обращает на себя внимание отсутствие как раз Загитовой. Олимпийская чемпионка пока не получила назначения ни на один из этапов Кубка России. При этом в сентябре она планирует выступить на контрольных прокатах сборной России и представить свои новые программы. В ФФККР поспешили напомнить, что список заявленных фигуристок не окончательный и ещё может дополниться новыми именами.

«Пока шла речь только о спортсменах основного состава сборной команды. Принципы распределения применялись только к ним. Как мы и объявляли изначально, сейчас прошло распределение в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев по серии Гран-при. Дополнения, конечно, возможны, они последуют по мере того, как мы будем получать заявки от тренеров и спортсменов», — сказал ТАСС президент ФФККР Александр Горшков.

Если Загитова всё-таки захочет выступить в Кубке России и попытаться попасть на национальное первенство в Челябинске, то посева у неё уже не будет. Она получит назначение на один из этапов, на который уже попали лучшие фигуристки последнего чемпионата страны.

При этом Медведева, которая соревнования в Красноярске завершить не смогла из-за сломанного конька, уже сейчас знает, на каких этапах она выступит. Болельщики увидят её на первых двух стартах в Сызрани и Москве. Сначала её соперниками будут чемпионка России Анна Щербакова и серебряный призёр юношеской Олимпиады Ксения Синицына, а потом ученица Брайана Орсера столкнётся с Александрой Трусовой.

Интересно, что Щербаковой не придётся встречаться с бывшими ученицами Этери Тутберидзе, покинувшими её группу в это межсезонье. Она также выступит на третьем этапе в Сочи, в то время как Трусова получила второе назначение на следующий турнир в Казани. В столицу Татарстана поедет и Алёна Косторная, которую затем ждёт второй московский старт. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выступит на третьем и пятом этапах и будет номинальным вторым номером в списке участниц после Щербаковой и Косторной.

Там же, в Сочи и Москве, планирует возвращение Михаил Коляда. Из-за серьёзных проблем со здоровьем он полностью пропустил прошлый сезон и несколько выпал из поля зрения болельщиков. Однако у серебряного призёра Олимпиады будет шанс вернуться в сборную. При этом дважды за победу на этапах Кубка России ему придётся соперничать с действующим чемпионом страны Дмитрием Алиевым.

Главное открытие прошлого сезона Артур Даниелян покажет свои программы на втором и четвёртом этапах. В столице ему придётся соперничать с Александром Самариным, и это будет самая яркая мужская дуэль в Кубке России. Борьбу за рейтинговые очки также сможет обострить Макар Игнатов, занявший в последнем чемпионате страны четвёртое место. Он выступит в Сызрани и Казани.

Распределение спортивных пар сложно назвать равномерным. Если на первом московском этапе выступят сразу четыре дуэта, занимавшие в Красноярске места со второго по пятое, то в Казани из сеяных участников будут только Анастасия Мишина и Александр Галямов, которые даже не были призёрами чемпионата России. Сильными должны получиться состязания в Сочи, где чемпионам Европы Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому будут противостоять Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Ученики Тамары Москвиной также будут участвовать в последнем турнире в Москве. А Евгения Тарасова и Владимир Морозов закончат свои выступления уже ко второму этапу.

В танцах на льду дуэли двух главных дуэтов страны пока не будет. Виктория Синицына и Никита Кацалапов получили назначения на второй и третий этапы, а Александра Степанова и Иван Букин — на четвёртый и пятый. При этом бронзовые призёры последнего чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро по разу встретятся с обеими парами, а «хедлайнерами» соревнований в Сызрани станут Аннабель Морозова и Андрей Багин.