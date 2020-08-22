Непрозрачный намёк: почему пропуск Кубка России для Загитовой может быть равнозначен завершению карьеры

Алина Загитова не вошла в число участников Кубка России по фигурному катанию, по результатам которого определятся участники следующего национального первенства. В декабре 2019-го олимпийская чемпионка объявила, что временно приостанавливает карьеру, но отказ от выступлений в грядущем сезоне почти наверняка означает, что она не останется в большом спорте. При этом спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в сентябре.

21 августа российская федерация фигурного катания официально обнародовала информацию о том, как сильнейшие фигуристы страны будут распределяться по этапам Кубка России. Дежурный по своей сути документ на самом деле выглядит сенсационным: в нём нет имени олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой. По сути это означает, что Алина не будет иметь права выступать на чемпионате России и отбираться на последующие старты. Иначе говоря, одна из самых титулованных фигуристок страны последнего времени пропустит ещё один сезон.

Означает ли это конец карьеры? Похоже, что да. Даже если Загитова решит принять участие в каком-либо второстепенном турнире (при условии, что эти турниры состоятся), два года без крупных соревнований — это срок, делающий возвращение на топ-уровень почти невозможным, особенно в реалиях нынешнего женского одиночного катания.

Тем более это актуально в ситуации, когда речь идёт о спортсменке, успевшей выиграть все высшие титулы и не имеющей новой и достаточно серьёзной цели, к которой можно было бы стремиться. Сюжет с возвращением в этом случае хорош разве что для драматических сериалов с хеппи-эндом. А в реальной жизни попытка войти в ту же реку означает, что человек должен сознательно вернуть себя в тренировочный ад запредельных нагрузок, необходимых для того, чтобы стать хоть чуточку сильнее и лучше. Если это не удастся, в возвращении нет никакого смысла.

Затянувшиеся на неопределённый срок обещания вернуться появились в фигурном катании не сегодня. В своё время точно так же натужно расставалась с большим спортом чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова, а если перечислять все уходы и возвращения Евгения Плющенко — этому можно посвятить отдельный материал.

Принято считать, что подобные обещания — всего лишь технологический приём, позволяющий спортсмену оставаться в обойме сборной и получать стипендии и гранты, не выступая на соревнованиях. Когда в начале декабря 2019-го Загитова объявила, что не станет продолжать сезон, а возьмёт паузу, было много разговоров о том, что фигуристка поступает весьма опрометчиво, в том плане, что её самоустранение с большого льда наверняка сильно расстроит японских рекламодателей (в этой стране к российским фигуристкам относятся с особенным интересом). Ведь серьёзные контракты с чемпионами, как правило, подразумевают, что люди, выбранные лицами той или иной компании, продолжают оставаться в профессии, причём не статистами. Возможно, как раз по этой причине Загитова почти сразу поспешила публично объявить о том, что взятая ей пауза в выступлениях носит временный характер и что прекращать тренировки она не собирается.

Но уже тогда было понятно: выдерживать конкуренцию с более юными ученицами собственного тренера Алина, скорее всего, не сумеет. А значит, неизменно начнёт ощущать собственную несостоятельность на каждой тренировке и вряд ли добьётся особенного к себе отношения со стороны тренерского штаба. Это противоречило бы главному принципу школы, который неоднократно озвучивался фигуристками «Хрустального»: как только ты сошёл с пьедестала — ты никто. Титулы в подобной ситуации способны лишь многократно усугубить психологический прессинг.

Один из близких к фигурному катанию спортивных чиновников, комментируя отсутствие Загитовой в сетке Кубка России, сказал, что не слишком одобряет ситуации, когда сам спортсмен уже понимает, что не хочет и не будет выступать, но в силу разных причин продолжает убеждать окружающих в том, что не помышляет о завершении карьеры. И добавил: мол, всем понятно, что соревноваться с нынешним поколением одиночниц Алина уже не способна, но если кто-либо рискнёт сказать об этом вслух, добьётся лишь очередной волны хейта в интернете. Поэтому и сам он, собственно, хотел бы сохранить анонимность.

Доля правды в такой точке зрения, безусловно, имеется. Но так ли просто бывает обрубить спортивную жизнь одним ударом? Иногда это просто невозможно. Тем более в фигурном катании, где дети встают на коньки в 3,5 года, в 12 лет становятся профессионалами, и никакой другой жизни у них нет в принципе. На то, чтобы свыкнуться с мыслью о том, что пришло время остановиться, всегда нужно время, потому что ты теряешь не просто работу, а смысл жизни. Похоже, что этот год был нужен Алине для того, чтобы окончательно понять: её блистательная, хоть и порядком драматичная карьера, уже вышла в финишный створ, где за ленточкой маячит новая и уже совсем другая жизнь. Поступление в достаточно серьёзный вуз тоже ведь можно расценить, как косвенное признание этого факта?

Просто, даже понимая всё это, в завершение карьеры не хочется верить. Можно по-прежнему ждать, по-прежнему надеяться на то, что Загитова ринется в бой и её карьера завертится с новой силой, не случайно же президент ФФККР Александр Горшков поспешил успокоить болельщиков: мол, Алина обязательно выступит в открытых прокатах, а там уж сама примет решение насчёт последующих выступлений. Нам же точно не следует давать советы спортсменке, которая принесла миру столько позитивных эмоций и красоты.