Фигуристка Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС),
Фигуристка Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Весь спорт». Загитова поступала на программу «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Бюджетных мест на этом направлении нет, ежегодная стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.

На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Среди подавших заявление фигуристка занимала 194-е место из 195. Однако после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место. Приказ о зачислении Загитовой будет издан 29 августа. 

Ранее Загитова опубликовала фото с аттестатом об окончании школы.

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