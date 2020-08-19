Фигуристка Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС),

Об этом сообщает «Весь спорт». Загитова поступала на программу «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Бюджетных мест на этом направлении нет, ежегодная стоимость обучения составляет 320 тыс. рублей в год.

На ЕГЭ Загитова набрала 44 балла по обществознанию и 51 балл по русскому языку. Среди подавших заявление фигуристка занимала 194-е место из 195. Однако после творческого конкурса спортсменка поднялась на 181-е место. Приказ о зачислении Загитовой будет издан 29 августа.

Ранее Загитова опубликовала фото с аттестатом об окончании школы.