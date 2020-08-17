Загитова опубликовала фото с аттестатом об окончании школы

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что получила аттестат об окончании школы.

Фото с аттестатом опубликовано в Instagram-аккаунте Загитовой.

«Я получила аттестат об окончании школы «Самбо-70». Огромное спасибо генеральному директору центра спорта и образования «Самбо-70» Лайшеву Ренату Алексеевичу, начальнику спортивного управления Соломатину Сергею Владимировичу, директору общеобразовательной школы Луговских Тамаре Николаевне и всем учителям за образование, гибкость и понимание моего плотного спортивного графика. Вы — лучшая школа для профессионального спортсмена. Спасибо», — написала Загитова.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее Мария Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики.