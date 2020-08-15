Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики
- РИА Новости
«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки. Журналистика — очень интересная профессия. С нуля в неё не войдёшь. В жизни это очень пригодится. Хорошее владение языком, грамотность. Ты просто можешь стать интересным собеседником. Это здорово и интересно», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».
При этом она отметила, что спортсменке будет сложно совмещать учёбу и тренировки.
18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться.