Бутырская прокомментировала желание Загитовой поступить на факультет журналистики

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о желании российской фигуристки Алины Загитовой поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

«Может, Загитова специально хочет научиться хорошо разговаривать, не стесняться. Когда люди учатся, они приобретают навыки. Журналистика — очень интересная профессия. С нуля в неё не войдёшь. В жизни это очень пригодится. Хорошее владение языком, грамотность. Ты просто можешь стать интересным собеседником. Это здорово и интересно», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».

При этом она отметила, что спортсменке будет сложно совмещать учёбу и тренировки.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться.