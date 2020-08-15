Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание российской фигуристки Алины Загитовой поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться
  • Алина Загитова / © Thomas Buchwalder

«Спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет учиться этому. Всему нужно учиться. Тот факт, что Алина собралась учиться, говорит о том, что она максимально серьёзно подходит к будущей жизни. Желаю ей удачи. Это здорово, она будет развиваться. Когда приходил на телевидение, я выиграл конкурс, до этого много тренировался, учился. Могу просто восхититься стремлением Загитовой», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

При этом он отметил, что ещё хочет увидеть Загитову на льду и считает, что она ещё не до конца реализовалась в спорте.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты ЕГЭ Загитовой.

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