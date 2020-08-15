Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание российской фигуристки Алины Загитовой поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

«Спортсмены очень часто хотят быть телевизионными ведущими, но при этом никто не хочет учиться этому. Всему нужно учиться. Тот факт, что Алина собралась учиться, говорит о том, что она максимально серьёзно подходит к будущей жизни. Желаю ей удачи. Это здорово, она будет развиваться. Когда приходил на телевидение, я выиграл конкурс, до этого много тренировался, учился. Могу просто восхититься стремлением Загитовой», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

При этом он отметил, что ещё хочет увидеть Загитову на льду и считает, что она ещё не до конца реализовалась в спорте.

18-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также победительницей чемпионата мира, Европы, финала Гран-при и первенства России.

Ранее сообщалось, что стали известны результаты ЕГЭ Загитовой.