Литературные планы Медведевой и продолжение карьеры Константиновой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева сообщила о планах написать автобиографию, Елизавета Туктамышева призналась, какой образ хотела бы воплотить, а Станислава Константинова опровергла слухи о своём намерении завершить карьеру. Между тем стало известно об идее снять фильм о тренере Этери Тутберидзе, а Евгений Плющенко объявил о новом проекте, в котором, возможно, примет участие трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

Документальный фильм о Тутберидзе и полёт в космос Медведевой

В последнее время в России особой популярностью пользуются фильмы о спорте, основанные на реальных событиях. Возможно, уже скоро появится подобная кинолента и о фигурном катании. Режиссёр Юлия Бобкова планирует снять драму под названием «Этери».

Она будет посвящена тренеру «Хрустального» Этери Тутберидзе. Сообщается, что сюжет будет разворачиваться вокруг группы, в которой сразу несколько одиночниц борются за попадание на Олимпийские игры. Бюджет картины оценивается в 11 млн рублей.

Министерство культуры РФ пока не одобрило субсидии на съёмки. В команде наставницы при этом удивились новости и заявили, что до недавнего времени они ничего не знали о планах Бобковой.

Можно предположить, что в фильме будет упоминаться и одна из самых выдающихся учениц — Алина Загитова. Хотя возвращение олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 на официальные турниры пока откладывается, поклонники с интересом наблюдают за её успехами в учёбе.

На днях фигуристка получила аттестат об окончании школы, а затем стало известно, что она рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поздравил Загитову с успешным получением среднего образования, отметив её ответственное отношение к учёбе.

«Профессиональному спортсмену непросто совмещать учёбу и тренировки, но мы всегда поддерживаем наших воспитанников, делаем всё, чтобы они получили необходимые знания и после школы могли поступить в лучшие вузы... Мы очень ею гордимся! Желаем всегда заниматься любимым и интересным делом», — написал Лайшев в Instagram.

Евгения Медведева также намерена рассказать о своей жизни. Она заявила, что после завершения карьеры напишет автобиографию, в которой «будет всё от и до — что происходило на льду и вне его». Двукратная чемпионка мира подчеркнула, что пока работа над книгой не ведётся, но она обязательно увидит свет.

Многие знают Медведеву как настоящего бойца, готового выйти на лёд с повреждениями и выступать, превозмогая боль. В то же время, по её словам, она старается избегать травмоопасных занятий и именно по этой причине научилась кататься на велосипеде лишь в 20 лет. Кроме того, по наследству ей досталась боязнь высоты. Несмотря на это, ученица Брайана Орсера допустила, что могла бы однажды полететь в космос.

«Я по жизни абсолютная трусиха. Поэтому — нет, я бы не прыгнула ни с тарзанки, ни с парашютом. В космос — возможно, так как понимаю, что от меня ничего не зависит и этим шаттлом командует огромное количество профессионалов», — призналась Медведева во время прямого эфира во VK.

Образец стиля Туктамышевой и интрига Плющенко

Важной составляющей любого номера в фигурном катании являются образы спортсменов. Именно поэтому вокруг их костюмов нередко разворачиваются бурные дискуссии. Но иногда фигуристы становятся настоящими иконами стиля и благодаря своему повседневному имиджу.

О своих вкусах в одежде рассказала одна из самых ярких российских одиночниц Елизавета Туктамышева. Оказалось, что она предпочитает строгий и даже официальный стиль, хотя в то же время ей нравятся и спортивные вещи. По её словам, качество важнее бренда. Кроме того, чемпионка мира 2015 года призналась, сколько может потратить на шопинг.

«9 тыс. рублей для одной вещи — хорошо. Но найти костюм за 9 тыс., который мне очень понравится, будет сложно. В целом я не шопоголик. Могу потратить деньги, но буду их от сердца отрывать. Или три месяца не ходить по магазинам, накопить то, что планировала, и только потом что-то купить себе со спокойной совестью. Но так, что я лежу, ничего не делаю, встаю и резко иду в Дом ленинградской торговли, где трачу 200 тыс. рублей, — такое очень редко случается», — заявила Туктамышева в интервью Sport24.

Фигуристка также призналась, какой образ ей хотелось бы воплотить.

«Очень хочу найти шёлковую юбку ниже колен, но с небольшим вырезом. И какую-нибудь блузку — нежную, но с декольте. И чтобы я шла как Беллуччи в фильме «Малена». Она смотрит и на всех, и не на кого — такой загадочный образ женщины, которая никогда не будет твоей. А все мужчины её», — рассказала Туктамышева.

24 августа своё 17-летие отметила чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. Одними из первых её поздравила группа Евгения Плющенко, к которой она присоединилась в июле.

Тем временем сам Плющенко заинтриговал новым проектом для своей академии, в котором, возможно, примет участие трёхкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой.

Один из лидеров мужского одиночного катания Нэйтан Чен порадовал поклонников новым необычным элементом. Сложными прыжками в четыре оборота в его исполнении уже никого не удивишь, поэтому американец добавил к ним сальто назад. К сожалению, подобные трюки запрещены на официальных соревнованиях, однако, возможно, двукратный чемпион мира включит его в одно из своих шоу.

Опровержение слухов Константиновой и призыв к доброте Рудковской

Поклонники Станиславы Константиновой не на шутку обеспокоились тем, что она намерена завершить карьеру. Дело в том, что в её социальных сетях появилось объявление о наборе учеников на занятия. Это дало повод для слухов, что фигуристка теперь сосредоточится на тренерской деятельности. Однако бронзовая медалистка Универсиады в Красноярске опровергла данное предположение.

«Спортивная карьера всё? Далеко не всё. Встречный вопрос: а что, деньги на деревьях растут?» — отреагировала Константинова.

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Между тем семилетний сын Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр с иронией ответил тем, кто считает, что родители «держат его в заложниках», заставляя его сниматься в своих роликах.

Очевидно, подобные комментарии надоели Плющенко-младшему. Он ответил одному из пользователей социальных сетей, состривших на эту тему.

«Уже не смешно совсем. Новое придумай, а то совсем глухо выглядит для взрослой девочки», — написал Александр.

Семья Плющенко действительно нередко подвергается нападкам со стороны болельщиков и СМИ. На этот раз обычно резко отвечающая недоброжелателям Рудковская сменила тон своих обращений и призвала всех ценить труд окружающих и быть добрее.

«Хочется, чтобы все люди на этой планете, а особенно в России, были добрее, меньше верили сплетням сомнительных сайтов, Telegram-каналов и блогеров и не делали скоропалительных выводов, даже не вдаваясь в подробности. Больше занимались своей семьёй, детьми и работой!» — написала Рудковская.