Косторная пока не подавала документы на переход из группы Тутберидзе в академию Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная пока не подала документы, чтобы перейти в тренерскую группу двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко.

«Заявления спортсменки пока нет», — цитирует ТАСС президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

Косторная тренировалась у Этери Тутберидзе, однако 31 июля стало известно о её переходе к Плющенко. Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая. При этом организация может рассматривать заявления в особом порядке.

Ранее стало известно, кто выступит на Кубке России по фигурному катанию.