Фигуристка Медведева заявила, что хочет написать книгу о своей жизни

Серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что после завершения карьеры планирует написать книгу о своей жизни.

«Мемуары, безусловно, будут. Будет моя биография, которая будет написана мной. Когда это случится, пока неизвестно. Работа ещё не ведётся, но что-то будет. Планирую после завершения спортивной карьеры сделать книгу, в которой будет всё от и до, всё, что происходило на льду и вне его. Такие планы у меня в голове. Только у меня. Как назвать книгу, я ещё не придумала», — сказала Медведева на видео, опубликованном в официальном сообществе Олимпийского комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

Она также рассказала, какая из её программ запомнилась ей больше всего.

«Безусловно, «Мемуары гейши». Это первая программа, в которую я вложила столько именно себя», — заявила Медведева.

По её мнению, эта программа отражает её личностный рост.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Татьяна Тарасова допустила возможность участия Медведевой в ранних этапах Кубка России.