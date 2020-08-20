Тарасова допустила возможность участия Медведевой на ранних этапах Кубка России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы выступления фигуристки Евгении Медведевой на Кубке России.

«Я пока не знаю, к какому решению придёт Брайан Орсер (в отношении этапов Кубка России для Евгении Медведевой. — RT), но высказывать свои пожелания на этот счёт будет, разумеется, он. Брайан видит все наши тренировки, мы постоянно находимся на связи. В тренировках Женя уже делает полные прокаты обеих программ — и короткой, и произвольной. Не исключаю, что в Кубке России она захочет выступить на ранних этапах с тем, чтобы сразу после них поехать тренироваться в Канаду, если будет такая возможность. Но мы пока об этом не говорили. Продолжаем кататься и готовиться к предсезонным прокатам», — заявила Тарасова в беседе с RT.

В настоящее время Медведева тренируется в Москве из-за невозможности вылететь в Канаду.

Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС.