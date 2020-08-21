Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию
- РИА Новости
В список участниц не вошла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, включённая в состав сборной России для подготовки к предстоящему сезону, несмотря на приостановку спортивной карьеры.
Евгения Медведева заявлена на первые два этапа.
Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.
Ранее сообщалось, что ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию.