Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила список участников Кубка России сезона-2020/21.
Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию
  • РИА Новости

В список участниц не вошла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, включённая в состав сборной России для подготовки к предстоящему сезону, несмотря на приостановку спортивной карьеры.

Евгения Медведева заявлена на первые два этапа.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить