Загитова не выступит на этапах Кубка России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) огласила список участников Кубка России сезона-2020/21.

В список участниц не вошла олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, включённая в состав сборной России для подготовки к предстоящему сезону, несмотря на приостановку спортивной карьеры.

Евгения Медведева заявлена на первые два этапа.

Кубок России по фигурному катанию сезона-2020/21 будет состоять из пяти этапов, которые пройдут в Сызрани (18—22 сентября), Москве (10—13 октября), Сочи (23—27 октября), Казани (8—12 ноября), и последний этап также пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что ФФККР назвала критерии отбора на чемпионат России по фигурному катанию.