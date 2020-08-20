Туктамышева рассказала, сколько денег она может потратить во время шопинга

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, сколько денег она может потратить во время покупки одежды.

«9000 для одной вещи — хорошо. Но найти костюм за 9000, который мне очень понравится, будет сложно. В целом я не шопоголик. Могу потратить деньги, но я их буду от сердца отрывать. Или могу три месяца не ходить по магазинам, выиграть то, что планировала, и только потом что-то купить себе со спокойной совестью. Но так, чтобы я лежу, ничего не делаю, встаю и резко иду в ДЛТ (Дом ленинградской торговли — RT.), где трачу 200 тыс., — такое очень редко случается», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Ранее Туктамышева призналась, что ей не с кем ходить на свидания.