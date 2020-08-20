Туктамышева призналась, что ей не с кем ходить на свидания

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что сейчас не ходит на свидания.
Туктамышева призналась, что ей не с кем ходить на свидания
  • РИА Новости

«Я не скоро пойду на свидание. Мне не с кем идти. Я бы сказала, если бы было с кем», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Спортсменка в феврале рассказала о своём расставании с фигуристом Андреем Лазукиным.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Ранее Туктамышева резко ответила на вопрос по поводу ударения в своей фамилии.

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