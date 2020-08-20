Туктамышева резко ответила на вопрос по поводу ударения в своей фамилии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос по поводу ударения в своей фамилии.

«Споры вокруг ударения в моей фамилии? Хочется выбежать и сказать: да мне вообще насрать! На самом деле мне уже без разницы. Уже так давно эту тему мусолим!» — цитирует Туктамышеву Sport24.

По её словам, ей столько раз задавали вопрос по поводу ударения в фамилии, что она подумала, что пусть люди говорят так, как им нравится.

«Главное, чтобы всем было удобно. И так фамилия не короткая. Поэтому у вас полная свобода!» — добавила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года.

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