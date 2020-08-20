Российская фигуристка Бойкова заявила, что поступает на факультет журналистики

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию среди спортивных пар Александра Бойкова определилась с будущей профессией.
Российская фигуристка Бойкова заявила, что поступает на факультет журналистики
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Я поступаю в институт на факультет социальных технологий по направлению «журналистика». Эта профессия привлекала меня ещё с самого детства. Я всегда осознавала, что профессия журналиста имеет огромный выбор: исследователь, интервьюер, газетчик, ведущий и всё, что связано с передачей и донесением информации. Возможно, именно из-за такого разнообразия путей развития меня и заинтересовала эта специальность», — написала Бойкова в своём Instagram.

Бойкова подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «журналистика». По результатам ЕГЭ спортсменка получила 89 баллов по русскому языку, а также на 87 баллов сдала литературу. По итогам творческого вступительного экзамена она заработала максимальные 100 баллов.

В РАНХиГС на факультет журналистики также поступает олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. 

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским.

Ранее фигуристка Евгения Медведева заявила, что хочет написать книгу о своей жизни.

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