Чен исполнил сальто на льду после четверного прыжка
- Reuters
В своём Instagram он опубликовал видеозапись того, как после исполнения четверного прыжка он выполняет сальто назад.
«Очевидно, что я тренирую полезные элементы», — подписал видео фигурист.
Исполнение сальто назад запрещено на официальных соревнованиях из-за его опасности, но нередко выполняется спортсменами в ледовых шоу. В прошлом году Чен исполнил этот элемент в показательном номере на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе.
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