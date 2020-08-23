Чен исполнил сальто на льду после четверного прыжка

Двукратный чемпион мира Нейтан Чен показал исполнение необычного элемента во время тренировки на льду.

В своём Instagram он опубликовал видеозапись того, как после исполнения четверного прыжка он выполняет сальто назад.

«Очевидно, что я тренирую полезные элементы», — подписал видео фигурист.

Исполнение сальто назад запрещено на официальных соревнованиях из-за его опасности, но нередко выполняется спортсменами в ледовых шоу. В прошлом году Чен исполнил этот элемент в показательном номере на этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе.

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