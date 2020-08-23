Давыдов рассказал, что Самоделкина планирует освоить четверной лутц

Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал о планах его подопечной в освоении прыжков в четыре оборота.

РИА Новости

«Пока задача — накатать то, что есть: тулуп, сальхов. Конечно, хотелось бы попробовать и лутц, но мы никуда не торопимся», — рассказал Давыдов RT. Ранее сообщалось, что 13-летняя Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке.