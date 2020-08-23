Давыдов рассказал, что Самоделкина планирует освоить четверной лутц
Сергей Давыдов, тренер российской фигуристки Софьи Самоделкиной, рассказал о планах его подопечной в освоении прыжков в четыре оборота.
- РИА Новости
«Пока задача — накатать то, что есть: тулуп, сальхов. Конечно, хотелось бы попробовать и лутц, но мы никуда не торопимся», — рассказал Давыдов RT.
Ранее сообщалось, что 13-летняя Самоделкина прыгнула четверной сальхов на тренировке.
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