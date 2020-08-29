Медведева: в современном фигурном катании не существует физической войны
- РИА Новости
«Самый, наверное, страшный момент, который я видела, — когда одной девочке неизвестный подрезал шнурки. Возможно, они просто лопнули. Вообще, в современном спорте, в современном фигурном катании не существует такой войны физической. Наверное, в силу того что сейчас присутствует такая вещь, как интернет, более страшная — и война ведётся больше информационная, нежели физическая», — сказала Медведева в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.
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