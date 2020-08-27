Самоделкина рассказала, что отличает Медведеву от других фигуристок

Фигуристка московского клуба ЦСКА, 13-летняя Софья Самоделкина, пояснила, почему двукратная чемпионка мира Евгения Медведева является для неё примером.

«Во-первых, её характер и сила воли. Она три года считалась непобедимой, побеждала с большим отрывом. Женя катается очень нежно, плавно. Она очень хорошо передаёт эмоции, это видно даже через экран. Ты чувствуешь то же, что и она, в это время», — приводит слова Самоделкиной Sport24.

В феврале фигуристка выиграла финал юниорского Кубка России в Великом Новгороде. Также в прошлом сезоне Самоделкина выиграла первенство Москвы, мемориал Волкова, Кубок Плющенко и один из этапов Кубка России по своей возрастной группе. На чемпионате России фигуристка была четвёртой.

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