Жулин: у Загитовой всё хорошо и без фигурного катания

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал отсутствие Алины Загитовой в списке участников Кубка России по фигурному катанию.
Жулин: у Загитовой всё хорошо и без фигурного катания
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«Возвращаться в строй, имея молодых конкуренток с четверными прыжками, — это очень непросто. Алина это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом я уверен, что у неё в жизни всё сложится хорошо. Я смотрю на её фотографии в Instagram — она улыбается, счастливая, у неё много проектов. Добавится ещё и учёба. У неё всё хорошо складывается и без фигурного катания», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Участие в Кубке России является обязательным условием для попадания в сборную страны по фигурному катанию.

Алина Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионатов мира и Европы. В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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