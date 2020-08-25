Жулин: у Загитовой всё хорошо и без фигурного катания

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал отсутствие Алины Загитовой в списке участников Кубка России по фигурному катанию.

«Возвращаться в строй, имея молодых конкуренток с четверными прыжками, — это очень непросто. Алина это понимает и сейчас находится в раздумьях. При этом я уверен, что у неё в жизни всё сложится хорошо. Я смотрю на её фотографии в Instagram — она улыбается, счастливая, у неё много проектов. Добавится ещё и учёба. У неё всё хорошо складывается и без фигурного катания», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Участие в Кубке России является обязательным условием для попадания в сборную страны по фигурному катанию.

Алина Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионатов мира и Европы. В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановлении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.