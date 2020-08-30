Постановщик «Ледникового периода» рассказала о стычках с участниками проекта

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Многолетний хореограф популярного телевизионного шоу «Ледниковый период» рассказала об особенностях работы над проектом.
Постановщик «Ледникового периода» рассказала о стычках с участниками проекта
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У каждой сложившейся личности есть своё понимание стиля, музыки, да и вообще всего на свете. Многие думают, что сейчас придут, предложат нам свою суперскую идею — и всех разорвёт. Но приносит человек музыку, а мы говорим: «Это было, это было, это было и это, ты не поверишь, было, а вот это вообще не катит, можешь в машинке своей поставить и балдеть, а на льду от этого балдеть никто не будет». И пока люди к третьему-четвёртому эпизоду начинают понимать, что надо просто нам довериться, с каждым проходит целая битва», — заявила специалист в интервью RT.

В начале августа стало известно о съёмках нового сезона «Ледникового периода». В нём примут участие Екатерина Боброва, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Повилас Ванагас, Алексей Тихонов, Максим Траньков, Маргарита Дробязко, Дмитрий Соловьёв, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров и Елена Ильиных.

Ранее Масленникова поделилась мнением по поводу возрастного ценза в фигурном катании.

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