Эксперт о возрастном цензе: как тренера я Тутберидзе прекрасно понимаю

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Известный хореограф Елена Масленникова поделилась мнением по поводу участия в соревнованиях 15-летних фигуристок наравне со взрослыми спортсменами.
Эксперт о возрастном цензе: как тренера я Тутберидзе прекрасно понимаю
  • РИА Новости

«Если глобально смотреть на проблему, я тоже считаю, что девочка входит в тот период и в то тело, которое можно назвать взрослым, в 17 лет, не раньше. Но в этом возрасте она имеет очень мало шансов соревноваться с 15-летними. С одной стороны, спортивный принцип полностью сохраняется. Та же Этери Тутберидзе может сказать: «Мало ли что кому нравится? У меня есть чудесная «пятнашка», которая к Олимпиаде выйдет на пик формы и по всем правилам Международного союза конькобежцев (ISU) будет иметь право там выступать. Что же теперь, искусственно тормозить спортсменку?» Как тренера я её прекрасно понимаю», — призналась Масленникова в интервью RT.

В то же время она считает, что было бы лучше организовать для таких фигуристок отдельные соревнования.

«Но часто думаю, может быть, для этих классных «пятнашек» стоит сделать отдельные престижные и раскрученные турниры? Пусть они входят в Книгу рекордов Гиннесса, тем более что всячески этого заслуживают, но нельзя заканчивать карьеру в фигурном катании в 17 лет», — пояснила хореограф.

Ранее Масленникова рассказала о своих взаимоотношениях с хореографом Ильёй Авербухом.

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