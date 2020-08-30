Масленникова: не представляете, сколько мы ссоримся с Авербухом в процессе постановок

Известный хореограф Елена Масленникова рассказала о сотрудничестве с Ильёй Авербухом.

«Мне хорошо знакомо ощущение творческого тупика. Но я в таких случаях не сдаюсь, не откладываю работу в сторону — наоборот, ещё больше в неё погружаюсь. В этом плане сильно спасают наши с Ильёй большие спектакли. Это невероятный кайф — от написания музыки и либретто, над которым мы работаем с определёнными людьми, до воплощения всего задуманного на льду, когда надо, чтобы работала каждая мелочь, каждый эпизод. Вот эта деятельность меня не только полностью поглощает, но и одновременно является отдушиной, я её обожаю. Хотя не представляете, сколько мы ссоримся с Авербухом в процессе постановок. Бывает, просто искры летят», — призналась хореограф в интервью RT.

Масленникова является одним из постановщиков телевизионного шоу «Ледниковый период», которым руководит Авербух. Кроме того, хореографы ставили такие ледовые спектакли, как «Огни большого города», «Ромео и Джульетта», «Кармен», и другие.

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