Хореограф: видишь свою программу через какое-то время, и уже не хочется ставить под ней подпись

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Известный хореограф Елена Масленникова рассказала, как может поменяться программа фигуриста за время работы над ней.
Хореограф: видишь свою программу через какое-то время, и уже не хочется ставить под ней подпись
  • РИА Новости

«Бывает и так, особенно когда хореограф ставит программу, но потом с фигуристом не работает. Начинается накатывание с элементами, с прыжками, с подходами, и возникают капризы: «Здесь мне чуть-чуть неудобно, нужна дуга пошире». — «Ну хорошо, убери этот шаг». — «А здесь у меня все силы  забирает вот этот сильный акцент, и я не могу собраться на последний прыжок». — «Ну хорошо, не маши руками и ногами, а просто встань в красивую позу, отдохни, а потом прыгнешь». И вот так оно потихонечку сползает, сползает, ты видишь эту программу через какое-то время — и уже не хочется ставить под ней свою подпись», — пояснила специалист в интервью RT.

Она добавила, что подобные истории случаются в фигурном катании даже с именитыми хореографами.

«Знаю, Илья Авербух тоже много раз на подобные ситуации нарывался. Возвращался с квадратными глазами: «Я вообще другое ставил». Просто предъявлять какие-то претензии в этом плане бессмысленно: ты же не остался вместе с тренером, тебе заплатили за работу, и она тебе уже не принадлежит», — заключила Масленникова.

Ранее хореограф объяснила, почему тренеры предпочитают работать с одними и теми же постановщиками.

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