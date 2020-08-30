Масленникова: фигурное катание — это прежде всего спорт и только потом искусство

Известный хореограф Елена Масленникова объяснила, почему некоторые тренеры по фигурному катанию предпочитают работать с проверенными постановщиками.

«Очень часто люди просто не хотят нарушать привычную схему. Всё как в бизнесе: если работа даёт результат, значит, нет никакой необходимости придумывать что-то иное. Я бы, наверное, на месте успешного тренера рассуждала именно так. Чужие руки — это всегда определённый риск. Начнёшь что-то менять, а вдруг в этой шестерёнке, которая запускает всю систему, зубчик сломается? И что тогда? Всё-таки фигурное катание — это прежде всего спорт, а только потом искусство», — рассказала специалист в интервью RT.

Ранее Масленникова назвала новатором заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.