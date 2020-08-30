Хореограф: Тарасова была во многих вещах новатором

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Известный хореограф Елена Масленникова рассказала о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова никогда не боялась рисковать при постановке программ фигуристам.
Хореограф: Тарасова была во многих вещах новатором
  • РИА Новости

«Тарасова, вообще, была во многих вещах новатором. Она одной из первых начала использовать саундтреки к фильмам. У Ильи Кулика был «Аладдин», у Алексея Ягудина — «Человек в железной маске». Тогда всё это выглядело очень прогрессивно. Новая музыка всегда требует новой пластики, нового подхода к постановке — это же всё безумно интересно», — заявила Масленникова в интервью RT.

В настоящий момент под руководством Тарасовой временно занимается двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее Масленникова объяснила, почему тренеры стараются брать проверенные темы при постановке программ.

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